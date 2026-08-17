Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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17.08.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3'241,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Givaudan-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 3'241,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'376 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'234,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'253,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 224 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,83 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 117,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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