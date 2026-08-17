SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Givaudan-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Givaudan-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2’031.00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Givaudan-Aktie investiert hat, hat nun 0.492 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 1’610.54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3’271.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.05 Prozent angewachsen.

Givaudan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch