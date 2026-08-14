Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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14.08.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 3'252,00 CHF.
Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 3'252,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'350 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3'247,00 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'271,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'968 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Gewinne von 10,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 21,09 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,83 CHF aus.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,70 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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