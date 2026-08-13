Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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13.08.2026 12:26:58
Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in Grün
Der SMI steigt am vierten Tag der Woche.
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.38 Prozent höher bei 14’503.82 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.686 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.075 Prozent auf 14’460.27 Punkte an der Kurstafel, nach 14’449.47 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14’511.14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’459.25 Punkten lag.
SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0.484 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 14’266.18 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 13’212.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der SMI noch bei 11’978.85 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9.48 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 3.39 Prozent auf 210.50 CHF), Logitech (+ 2.99 Prozent auf 84.60 CHF), Nestlé (+ 1.69 Prozent auf 80.40 CHF), Alcon (+ 1.01 Prozent auf 59.82 CHF) und Swisscom (+ 0.95 Prozent auf 639.50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-0.81 Prozent auf 37.84 CHF), Givaudan (-0.73 Prozent auf 3’256.00 CHF), Roche (-0.22 Prozent auf 364.70 CHF), Partners Group (-0.16 Prozent auf 729.60 CHF) und Zurich Insurance (-0.14 Prozent auf 588.40 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 966’532 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 313.070 Mrd. Euro heraus.
SMI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.37 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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