Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Mittag ins Plus

Um 12:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3'281,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'290,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'271,00 CHF. Bisher wurden heute 1'112 Givaudan-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 9,48 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2'566,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 27,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,83 CHF.

Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,70 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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