Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Mittag ins Plus
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Givaudan legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 3'281,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3'281,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'290,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'271,00 CHF. Bisher wurden heute 1'112 Givaudan-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 9,48 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2'566,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 27,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,83 CHF.
Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,70 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
16:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Freitagvormittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.