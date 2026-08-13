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SMI-Performance im Blick 13.08.2026 15:58:16

Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus

Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus

Der SMI gewinnt derzeit an Fahrt.

Swiss Re
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Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.47 Prozent fester bei 14’517.87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.075 Prozent auf 14’460.27 Punkte an der Kurstafel, nach 14’449.47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14’522.34 Punkte, das Tagestief hingegen 14’459.25 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.387 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der SMI bei 14’266.18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’212.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der SMI 11’978.85 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.59 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 4.43 Prozent auf 85.78 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3.19 Prozent auf 210.10 CHF), Nestlé (+ 2.76 Prozent auf 81.24 CHF), Lonza (+ 1.38 Prozent auf 574.00 CHF) und Richemont (+ 0.93 Prozent auf 195.50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Amrize (-1.21 Prozent auf 37.69 CHF), Partners Group (-1.15 Prozent auf 722.40 CHF), Sika (-0.88 Prozent auf 191.40 CHF), Givaudan (-0.64 Prozent auf 3’259.00 CHF) und Roche (-0.44 Prozent auf 363.90 CHF).

Welche SMI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’582’673 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 313.070 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.37 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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