Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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13.08.2026 15:58:16
SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen
Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Nachmittag.
Am Donnerstag tendiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.50 Prozent stärker bei 2’333.25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.159 Prozent auf 2’325.43 Punkte an der Kurstafel, nach 2’321.73 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’325.37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’334.96 Einheiten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.330 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der SLI mit 2’288.38 Punkten berechnet. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 2’106.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’992.55 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.47 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 4.43 Prozent auf 85.78 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3.19 Prozent auf 210.10 CHF), Nestlé (+ 2.76 Prozent auf 81.24 CHF), Lindt (+ 1.50 Prozent auf 9’480.00 CHF) und Sandoz (+ 1.49 Prozent auf 73.72 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Amrize (-1.21 Prozent auf 37.69 CHF), Partners Group (-1.15 Prozent auf 722.40 CHF), Sika (-0.88 Prozent auf 191.40 CHF), Givaudan (-0.64 Prozent auf 3’259.00 CHF) und Roche (-0.44 Prozent auf 363.90 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’582’673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 313.070 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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