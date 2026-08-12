|US-Inflation im Blick
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12.08.2026 14:53:42
US-Verbraucherpreise im Juli wie erwartet - Inflation geht leicht zurück
Der Inflationsdruck in den USA hat im Juli wie erwartet leicht nachgelassen, wozu vor allem niedrigere Ölpreise während einer zwischenzeitlichen Entspannung am Persischen Golf beigetragen haben.
Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,5 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Auch damit wurden die Prognosen genau erfüllt.
Zu Beginn dieses Jahres sah es so aus, als würde sich die Inflationsrate abschwächen. Doch die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiekosten haben die Inflation in diesem Frühjahr erneut angeheizt. Unabhängig davon sorgt der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz für eine rasante Nachfrage nach Recheninfrastruktur - was die Preise für die dafür benötigten Baumaterialien und die Hardware in die Höhe treibt.
Von Andreas Plecko
DOW JONES
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