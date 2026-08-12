US-Verbraucherpreise im Juli wie erwartet - Inflation geht leicht zurück

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 3,4 (Vormonat: 3,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten genau diese Werte vorhergesagt.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und um 2,5 (Vormonat: 2,6) Prozent auf Jahressicht. Auch damit wurden die Prognosen genau erfüllt.

Zu Beginn dieses Jahres sah es so aus, als würde sich die Inflationsrate abschwächen. Doch die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiekosten haben die Inflation in diesem Frühjahr erneut angeheizt. Unabhängig davon sorgt der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz für eine rasante Nachfrage nach Recheninfrastruktur - was die Preise für die dafür benötigten Baumaterialien und die Hardware in die Höhe treibt.

Von Andreas Plecko

DOW JONES