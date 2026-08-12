Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
164.38 €
|
Abst. Kursziel*:
27.75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
165.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.03%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: DAX steigt (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)