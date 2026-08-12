SGS-Aktie dennoch tiefer: Konzern erweitert Bioanalytik-Labor in Frankreich

Zusammen mit der Renovierung bestehender Flächen umfasst der Standort nun knapp 4500 Quadratmeter modernisierte Laborfläche.

Mit dem Ausbau wurden Kapazitäten für bioanalytische Untersuchungen im Rahmen präklinischer und klinischer Arzneimittelentwicklungen erhöht, wie SGS am Mittwoch mitteilte. Unter anderem sollen grössere Probenvolumen und umfangreichere Studien bewältigt werden können. Finanzielle Angaben zur Investition machte SGS nicht.

Die SGS-Aktie verliert im SIX-Handel am Mittwoch zeitweise 1,56 Prozent auf 94,50 Schweizer Franken.

an/ls

Baar (awp)