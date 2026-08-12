Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
281.60 €
|
Abst. Kursziel*:
6.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
282.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.36%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
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