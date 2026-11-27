Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Papiere des Dialysekonzerns tragen zudem weiterhin den Stempel "Negative Catalyst Watch". 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Bei FMC sind die Experten derweil besonders von ihrer negativen Einschätzung überzeugt. Die sehen den Marktkonsens auf dem Holzweg./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
38.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.41%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
38.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.62%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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26.11.26
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|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
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|UBS AG
|10.11.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|18.11.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Fresenius Medical Care Hold
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
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