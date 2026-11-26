Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.06 Prozent auf 25’150.00 Punkte an.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’226.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’118.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 25’373.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 26’313.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’749.00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.38 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4.81 Prozent auf 771.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.68 Prozent auf 117.72 EUR), Infineon (+ 4.22 Prozent auf 42.62 EUR), HOCHTIEF (+ 3.69 Prozent auf 337.60 EUR) und Deutsche Bank (+ 3.15 Prozent auf 29.99 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.13 Prozent auf 38.33 EUR), QIAGEN (+ 0.11 Prozent auf 45.12 EUR), Beiersdorf (+ 0.17 Prozent auf 82.60 EUR), Zalando (+ 0.28 Prozent auf 28.56 EUR) und EON SE (+ 0.54 Prozent auf 18.71 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 552’917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.599 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch