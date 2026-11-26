L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Blick
|
26.11.2026 09:28:15
Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.
Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.06 Prozent auf 25’150.00 Punkte an.
Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25’226.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’118.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 25’373.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 26’313.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’749.00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.38 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4.81 Prozent auf 771.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.68 Prozent auf 117.72 EUR), Infineon (+ 4.22 Prozent auf 42.62 EUR), HOCHTIEF (+ 3.69 Prozent auf 337.60 EUR) und Deutsche Bank (+ 3.15 Prozent auf 29.99 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.13 Prozent auf 38.33 EUR), QIAGEN (+ 0.11 Prozent auf 45.12 EUR), Beiersdorf (+ 0.17 Prozent auf 82.60 EUR), Zalando (+ 0.28 Prozent auf 28.56 EUR) und EON SE (+ 0.54 Prozent auf 18.71 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 552’917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.599 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’150.00
|0.06%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX deutlich stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.