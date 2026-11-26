Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1.95 Prozent auf 25’184.18 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.075 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 1.83 Prozent fester bei 25’153.11 Punkten, nach 24’702.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’121.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’195.33 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1.11 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25’410.84 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 26’285.96 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 23’726.22 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.63 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27’001.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4.81 Prozent auf 771.20 EUR), Siemens Energy (+ 4.68 Prozent auf 117.72 EUR), Infineon (+ 4.22 Prozent auf 42.62 EUR), HOCHTIEF (+ 3.69 Prozent auf 337.60 EUR) und Deutsche Bank (+ 3.15 Prozent auf 29.99 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.13 Prozent auf 38.33 EUR), QIAGEN (+ 0.11 Prozent auf 45.12 EUR), Beiersdorf (+ 0.17 Prozent auf 82.60 EUR), Zalando (+ 0.28 Prozent auf 28.56 EUR) und EON SE (+ 0.54 Prozent auf 18.71 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 552’917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.599 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7.74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch