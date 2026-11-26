DAX 40 998032 / DE0008469008
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26.11.2026 12:26:13
Aufschläge in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain
Der DAX performt am Mittag positiv.
Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1.87 Prozent auf 25’164.93 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.075 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’153.11 Zählern und damit 1.83 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24’702.13 Punkte).
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25’114.25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’256.47 Punkten lag.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’410.84 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 26’285.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23’726.22 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.55 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4.66 Prozent auf 117.70 EUR), Infineon (+ 4.38 Prozent auf 42.69 EUR), Rheinmetall (+ 4.01 Prozent auf 765.30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.65 Prozent auf 67.62 EUR) und HOCHTIEF (+ 3.50 Prozent auf 337.00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Commerzbank (-2.43 Prozent auf 33.34 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.21 Prozent auf 38.30 EUR), QIAGEN (+ 0.02 Prozent auf 45.08 EUR), Hannover Rück (+ 0.14 Prozent auf 295.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.38 Prozent auf 587.20 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1’471’705 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.599 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7.74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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