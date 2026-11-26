SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SCHOTT Pharma Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 27,10 Euro auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Bei Schott sehen sie den Gegenwind weitgehend abgeflaut und trauen dem Injektionsspezialisten eine 12?prozentige Ergebnissteigerung zu./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.50 €
|
Abst. Kursziel*:
32.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.92%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SDAX aktuell: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: SDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
25.11.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.11.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|05.11.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|18.93
|-0.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:32
|
Jefferies & Company Inc.
ING Group Hold
|09:25
|
UBS AG
SAP Neutral
|09:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral
|08:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Healthineers Overweight
|08:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Carl Zeiss Meditec Underweight
|08:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care Underweight