Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Papiere des Dialysekonzerns tragen zudem weiterhin den Stempel "Negative Catalyst Watch". 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem grossen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Bei FMC sind die Experten derweil besonders von ihrer negativen Einschätzung überzeugt. Die sehen den Marktkonsens auf dem Holzweg.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:28 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 38.60 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 16.32 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50’985 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 1.5 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT



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