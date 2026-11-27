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27.11.2026 09:48:03
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Healthineers-Aktie
Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington, der das Siemens Healthineers-Papier näher betrachtet hat.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem grossen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Siemens Healthineers sehen die Experten optimistisch, auch wenn der Aktienüberhang der Mutter Siemens noch eine Belastung sei.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:29 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.3 Prozent auf 43.68 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31.41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 25’119 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 0.4 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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