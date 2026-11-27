Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 95 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Anschluss an seine ersten, noch oberflächlichen Einschätzungen zur angekündigten Übernahme von Insmed im Wert von 41 Milliarden US-Dollar ? der größten des Unternehmens seit Jahrzehnten ? habe er die strategischen und finanziellen Auswirkungen der Transaktion nun genauer bewertet, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. Er sieht den Deal weiterhin optimistisch und hob seine mittel- bis langfristigen Prognosen an./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97.00 €
|
Abst. Kursziel*:
18.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.18%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|90.77
|4.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:25
|
UBS AG
SAP Neutral
|09:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral
|08:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Healthineers Overweight
|08:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Carl Zeiss Meditec Underweight
|08:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care Underweight
|08:53
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold