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26.11.2026 20:21:40
Rheinmetall-Aktie: Drohnenangriff trifft Mitarbeiter von Rheinmetall Italia
In Kuwait sind bei einem Drohnenangriff nach Angaben des italienischen Aussenministeriums zwei für Rheinmetall tätige Italiener getötet worden.
Nachdem sowohl Kuwait als auch Italien Teheran für den Angriff verantwortlich gemacht hatten, bestritt der iranische Militärsprecher General Abolfasl Schekartschi, dass sein Land den Schlag ausgeführt habe. Die Islamische Republik droht mit einer Ausweitung ihrer Kampagne, da die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges bislang festgefahren sind.
Nach Angaben des italienischen Aussenministeriums arbeiteten die beiden Getöteten für Rheinmetall Italia. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren sie an Ortungsantennen für das vom kuwaitischen Militär genutzte Luftverteidigungssystem Skyguard tätig. Das Unternehmen ist die italienische Tochtergesellschaft des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall.
Von Jon Gambrell und Summer Said
DOW JONES
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