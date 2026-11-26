Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 18,10 Euro auf "Underweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Für Carl Zeiss sehen die Experten aber erneut ein schwieriges Jahr. Der zuletzt moderater gewordene Marktkonsens berge immer noch Risiken./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-43.58%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-43.68%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
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