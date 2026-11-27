BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Hold" belassen. Im Vorfeld des Kapitalmarkttags am 2. Februar 2027, auf dem die Ziele für 2030 vorgestellt werden dürften, habe sich die Unternehmensleitung ausgesprochen zuversichtlich hinsichtlich der mittelfristigen Aussichten der Bank geäußert, schrieb Sharath Kumar in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
109.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
91.54 €
|
Abst. Kursziel*:
19.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
91.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.84%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
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