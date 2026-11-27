UBS traut Schwellenländeraktien 2027 Gesamtrendite von 15 Prozent zu

Rund drei Viertel des Gewinnwachstums sollen aus Korea und Taiwan kommen

Kurzfristig rät das Haus zur Selektion, Rückenwind erwartet es ab Mitte 2027

Die Schweizer Grossbank UBS macht mittelfristig orientierten Anlegern Hoffnung auf ein starkes Schwellenländerjahr 2027, warnt aber vor einem holprigen Start: In ihrem Mitte November 2026 vorgelegten Ausblick rechnet UBS Global Research für Aktien aus den Emerging Markets im Jahr 2027 mit einer Gesamtrendite von 15 Prozent. Für Schwellenländeranlagen insgesamt nennt die Bank eine Spanne von 5 bis 15 Prozent, Aktien markieren damit das obere Ende. Den Optimismus begründen die Analysten mit einer ungewöhnlichen Schere, denn die Bewertungen sind so schnell gefallen wie seit der globalen Finanzkrise nicht mehr, während die Gewinnschätzungen der Unternehmen nach oben revidiert wurden. Zudem liegt ein Gradmesser für die Risikobereitschaft in den Schwellenländern laut UBS nahe an seinen Tiefs rund um den Zollschock des sogenannten Liberation Day im April 2025, eine Ausgangslage, auf die historisch sechs bis zwölf Monate mit positiven Renditen über alle Anlageklassen folgten.

Korea und Taiwan tragen den Gewinnaufschwung

Den Kern der These liefert das Gewinnwachstum. Für die Unternehmen im MSCI Emerging Markets erwartet die Schweizer Grossbank ein Plus beim Gewinn je Aktie von 27 Prozent im Jahr 2027 und von weiteren 18 Prozent im Jahr 2028. Rund drei Viertel davon sollen aus Südkorea und Taiwan stammen, die zusammen 46 Prozent des Index ausmachen. Ihr Indexziel für Ende 2027 setzt die UBS bei 1'780 Punkten an, nach einem Stand von 1'502 Punkten am 6. November 2026.

Wie stark diese Rechnung an wenigen Schwergewichten hängt, zeigte sich am 24. November 2026. Nachdem der Verwaltungsrat von NVIDIA Jensen Huang als Konzernchef zurückgeholt hatte, erholten sich die Schwellenländerbörsen, und nach Angaben von Bloomberg gingen rund 60 Prozent des Indexzuwachses allein auf TSMC, Samsung und SK hynix zurück. Das verdeutlicht, wie eng die Gewinnstory der Schwellenländer derzeit mit Halbleitern und künstlicher Intelligenz verknüpft ist.

Warum die UBS vorerst selektiv bleibt

Genau diese Abhängigkeit macht das Timing heikel. Mitte November 2026 hatten wachsende Zweifel an der Tragfähigkeit des KI-Handels Schwellenländeraktien zuvor über Tage unter Druck gesetzt. Die UBS begründet ihre Empfehlung, vorerst selektiv vorzugehen, dagegen vor allem makroökonomisch: Die letzten zwei bis drei Monate von US-Zinserhöhungszyklen seien für Schwellenländer historisch schwierig gewesen, zudem blieben Risiken bei Gas und durch das Wetterphänomen El Niño bestehen. Stärkere Unterstützung durch die US-Zinsen und den US-Dollar erwartet das Haus erst in der zweiten Jahreshälfte 2027.

Diese Abfolge zieht sich durch die Währungsprognose. Die meisten Schwellenländerwährungen dürften bis ins zweite Quartal 2027 um 2 bis 3 Prozent gegenüber dem US-Dollar nachgeben und sich erst in der zweiten Jahreshälfte teilweise erholen. Für den polnischen Zloty, den chilenischen Peso und die indonesische Rupiah raten die Analysten zu Absicherungen, während der Taiwan-Dollar den koreanischen Won als bevorzugte Währung ablöst.

Anleihen versprechen weniger, dafür mehr Planbarkeit

Ruhiger, aber auch renditeschwächer fällt die Prognose für Anleihen aus. Für Staatsanleihen in Lokalwährung erwartet UBS Global Research 2027 eine Gesamtrendite von 6 Prozent, für Credit, also Kreditanleihen, 5 Prozent. Geldpolitisch rechnen die Analysten damit, dass rund ein Viertel der grösseren Schwellenländer 2027 die Zinsen senkt, während die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank damit bis 2028 warten. Bevorzugt werden Mexiko und Ungarn, Polen ist untergewichtet. Im Credit-Segment wächst das Nettoangebot dagegen um 14 Prozent und übertrifft damit die Kupon- und Wiederanlagequote von 5,4 Prozent, während sich die Fundamentaldaten seit Mitte 2026 nicht verbessert haben. Die UBS rechnet dort vor allem mit Erträgen aus den Zinszahlungen.

UBS-Vermögensverwaltung setzt eigene Akzente: Das sollten Anleger wissen

Bemerkenswert ist, dass die Vermögensverwaltung der UBS die Lage für Aktien insgesamt nüchterner einschätzt. In ihrem am 18. November 2026 vorgestellten Jahresausblick stufte das Chief Investment Office globale Aktien von "Attraktiv" auf "Neutral" herab und verwies auf hohe Erwartungen, Indexkonzentration und Unsicherheit rund um den KI-Investitionszyklus. Innerhalb der Anleihen sieht es die besten Renditechancen ausgerechnet bei Schwellenländer- und Hochzinsanleihen. Während die Investmentbank bei Schwellenländeraktien die höchste Rendite erwartet, rückt die Vermögensverwaltung damit Schwellenländeranleihen in den Vordergrund. Für Anleger bedeutet das: Die optimistischere Aktienprognose hängt stark an der Gewinnentwicklung in Südkorea und Taiwan, also an den Märkten, an denen Schwergewichte wie TSMC, Samsung und SK hynix notiert sind.

Ob sich das Chancenfenster tatsächlich öffnet, hängt auch an externen Faktoren. Ein Rückgang des Ölpreises unter 70 US-Dollar je Barrel wäre laut UBS ein Aufwärtsrisiko, während Energiepreise, El Niño und eine schlechtere Einschätzung der französischen Haushaltslage die Abwärtsrisiken bilden. Für die Währungsprognose zentral sind die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen: Fallen sie in Erwartung von Zinssenkungen im Jahr 2028, dürften sich die Schwellenländerwährungen nach Einschätzung der UBS in der zweiten Jahreshälfte 2027 teilweise erholen.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.ch

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