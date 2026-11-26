Am Donnerstag erhöhte sich der DAX via XETRA letztendlich um 2.14 Prozent auf 25’231.42 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.075 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1.83 Prozent höher bei 25’153.11 Punkten in den Handel, nach 24’702.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’300.88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’114.25 Zählern.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1.30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’410.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der DAX mit 26’285.96 Punkten berechnet. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 23’726.22 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.82 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 4.60 Prozent auf 68.24 EUR), BMW (+ 4.49 Prozent auf 57.72 EUR), Bayer (+ 4.22 Prozent auf 52.82 EUR), Rheinmetall (+ 4.06 Prozent auf 765.70 EUR) und Siemens Energy (+ 4.04 Prozent auf 117.00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Commerzbank (-2.55 Prozent auf 33.30 EUR), QIAGEN (+ 0.04 Prozent auf 45.09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.26 Prozent auf 38.48 EUR), Symrise (+ 0.35 Prozent auf 97.18 EUR) und Henkel vz (+ 0.66 Prozent auf 88.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’826’977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.599 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch