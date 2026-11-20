

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.11.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Shervin J. Nachname(n): Korangy

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Fresenius Medical Care AG

b) LEI

549300CP8NY40UP89Q40

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI ISIN: US3580291066

b) Art des Geschäfts

Kauf (Gemeinschaftsdepot mit Ehefrau)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 20,950 USD 1.571,25 USD 20,955 USD 33.947,10 USD 20,960 USD 49.151,20 USD 20,965 USD 29.476,79 USD 20,970 USD 153.584,28 USD 20,975 USD 12.585,00 USD 20,980 USD 106.809,18 USD 20,985 USD 79.743,00 USD 20,990 USD 2.917,61 USD 20,995 USD 33.592,00 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 20,9741 USD 503.377,4100 USD

e) Datum des Geschäfts

18.11.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Name: NYSE MIC: XNYS

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

20.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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