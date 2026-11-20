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20.11.2026 12:26:33
Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Freitagmittag
Der LUS-DAX zeigt sich am Freitag leichter.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.86 Prozent leichter bei 25’018.00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’229.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24’918.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’432.00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25’956.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 22’916.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.84 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.86 Prozent auf 37.77 EUR), Vonovia SE (+ 1.85 Prozent auf 17.11 EUR), Hannover Rück (+ 1.66 Prozent auf 293.60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.00 Prozent auf 26.30 EUR) und Beiersdorf (+ 0.94 Prozent auf 79.76 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-6.49 Prozent auf 82.10 EUR), Infineon (-5.32 Prozent auf 46.72 EUR), Siemens Energy (-5.22 Prozent auf 120.08 EUR), HOCHTIEF (-3.32 Prozent auf 343.80 EUR) und Siemens (-3.30 Prozent auf 258.10 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’614’542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 218.935 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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