DAX 40 998032 / DE0008469008
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20.11.2026 12:26:33
Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Mittag
Der DAX bewegt sich am fünften Tag der Woche auf rotem Terrain.
Der DAX verliert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr 1.67 Prozent auf 25’039.72 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.130 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 1.09 Prozent tiefer bei 25’187.51 Punkten, nach 25’463.81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24’916.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’194.64 Zählern.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 6.47 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der DAX mit 25’304.42 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der DAX einen Stand von 25’983.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der DAX mit 23’278.85 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2.04 Prozent zu Buche. Bei 27’001.67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.86 Prozent auf 37.77 EUR), Vonovia SE (+ 1.85 Prozent auf 17.11 EUR), Hannover Rück (+ 1.66 Prozent auf 293.60 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.00 Prozent auf 26.30 EUR) und Beiersdorf (+ 0.94 Prozent auf 79.76 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Scout24 (-6.49 Prozent auf 82.10 EUR), Infineon (-5.32 Prozent auf 46.72 EUR), Siemens Energy (-5.22 Prozent auf 120.08 EUR), HOCHTIEF (-3.32 Prozent auf 343.80 EUR) und Siemens (-3.30 Prozent auf 258.10 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’614’542 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 218.935 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.91 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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