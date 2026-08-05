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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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05.08.2026 12:43:04

Infineon Hold

Infineon
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers hätten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsätze seien besser als erwartet, die Profitabilität schlechter als erwartet ausgefallen./rob/mf/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Hold
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60.00 € 		Abst. Kursziel*:
40.00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
60.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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