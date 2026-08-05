Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers hätten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsätze seien besser als erwartet, die Profitabilität schlechter als erwartet ausgefallen./rob/mf/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Hold
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.00 €
|
Abst. Kursziel*:
40.00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.03%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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