Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
04.08.2026 15:58:16
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
Das macht der LUS-DAX aktuell.
Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.42 Prozent auf 26’205.00 Punkte an.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26’266.00 Punkte, das Tagestief hingegen 26’077.00 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 25’820.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 23’900.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’835.00 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6.67 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’266.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4.29 Prozent auf 64.11 EUR), Siemens Energy (+ 3.24 Prozent auf 152.32 EUR), Bayer (+ 3.10 Prozent auf 48.58 EUR), Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 1’207.00 EUR) und Airbus SE (+ 2.50 Prozent auf 213.20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-13.12 Prozent auf 25.29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7.69 Prozent auf 41.41 EUR), Daimler Truck (-1.77 Prozent auf 48.72 EUR), adidas (-1.70 Prozent auf 162.00 EUR) und Hannover Rück (-1.28 Prozent auf 247.60 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX sticht die Zalando-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’211’330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215.454 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.26 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
06.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|12:37
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:37
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12:37
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Airbus am 04.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26’371.00
|0.84%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.