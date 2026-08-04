LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone

Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.42 Prozent auf 26’205.00 Punkte an.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26’266.00 Punkte, das Tagestief hingegen 26’077.00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 25’820.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 23’900.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’835.00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6.67 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’266.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4.29 Prozent auf 64.11 EUR), Siemens Energy (+ 3.24 Prozent auf 152.32 EUR), Bayer (+ 3.10 Prozent auf 48.58 EUR), Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 1’207.00 EUR) und Airbus SE (+ 2.50 Prozent auf 213.20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-13.12 Prozent auf 25.29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7.69 Prozent auf 41.41 EUR), Daimler Truck (-1.77 Prozent auf 48.72 EUR), adidas (-1.70 Prozent auf 162.00 EUR) und Hannover Rück (-1.28 Prozent auf 247.60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Zalando-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’211’330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215.454 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.26 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch