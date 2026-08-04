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Index-Performance 04.08.2026 17:58:14

Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Der DAX verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Infineon
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Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0.85 Prozent stärker bei 26’223.26 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.138 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0.724 Prozent fester bei 26’189.62 Punkten, nach 26’001.31 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’266.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’082.43 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’779.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der DAX noch bei 23’991.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 23’757.69 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’266.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 3.66 Prozent auf 63.72 EUR), Airbus SE (+ 2.98 Prozent auf 214.20 EUR), Merck (+ 2.74 Prozent auf 146.35 EUR), Bayer (+ 2.40 Prozent auf 48.25 EUR) und Commerzbank (+ 2.32 Prozent auf 39.65 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-13.36 Prozent auf 25.22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7.58 Prozent auf 41.46 EUR), adidas (-2.52 Prozent auf 160.65 EUR), Continental (-1.55 Prozent auf 71.24 EUR) und Hannover Rück (-1.36 Prozent auf 247.40 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Zalando-Aktie. 7’218’430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 215.454 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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