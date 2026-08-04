Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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04.08.2026 15:58:16
Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen
Der DAX steigt aktuell.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.87 Prozent stärker bei 26’227.60 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.138 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 26’189.62 Zählern und damit 0.724 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’001.31 Punkte).
Bei 26’266.50 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’082.43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25’779.31 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Wert von 23’991.27 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 23’757.69 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.88 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’266.50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 4.29 Prozent auf 64.11 EUR), Siemens Energy (+ 3.24 Prozent auf 152.32 EUR), Bayer (+ 3.10 Prozent auf 48.58 EUR), Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 1’207.00 EUR) und Airbus SE (+ 2.50 Prozent auf 213.20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Zalando (-13.12 Prozent auf 25.29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7.69 Prozent auf 41.41 EUR), Daimler Truck (-1.77 Prozent auf 48.72 EUR), adidas (-1.70 Prozent auf 162.00 EUR) und Hannover Rück (-1.28 Prozent auf 247.60 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Aktuell weist die Zalando-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 5’211’330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215.454 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick
Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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