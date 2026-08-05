Barclays Capital gibt Zalando-Aktie Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross hält die Aktien des Onlinehändlers für günstig, selbst ohne Wachstumsbeschleunigung, wie er am Dienstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb.

Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:18 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.9 Prozent auf 24.75 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 37.37 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 773’482 Zalando-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2.3 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 03.11.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:59 / GMT



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