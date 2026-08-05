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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Rating im Fokus 05.08.2026 13:34:45

Warburg Research gibt Infineon-Aktie Hold

Warburg Research gibt Infineon-Aktie Hold

Infineon-Papier wurde von Warburg Research-Analyst Malte Schaumann einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Infineon
58.52 CHF 5.85%
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Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers hätten einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsätze seien besser als erwartet, die Profitabilität schlechter als erwartet ausgefallen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:18 Uhr verlor das Papier 4.2 Prozent auf 61.04 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 37.61 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 3’007’242 Infineon-Aktien gehandelt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 63.0 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Kaufen von DZ BANK für Infineon-Aktie
Infineon-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
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