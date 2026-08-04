BP Aktie 844183 / GB0007980591
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Die Selbsthilfemaßnahmen des Öl- und Gaskonzerns zeigten Wirkung, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Geschäftsbereiche hätten sich besser entwickelt als angenommen. Es gebe weiteres Potenzial in puncto Verschuldung, Kostensenkungen und Änderungen im Konzernportfolio./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6.75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.28 £
|
Abst. Kursziel*:
27.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.01%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse London in Grün: Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26