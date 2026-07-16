Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung von Fresenius Medical Care (FMC) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44,65 Euro gestartet. Mit der Markteinführung eines Geräts für die Hochvolumen-Hämodiafiltration finde die größte Produkteinführung in der Geschichte des Dialysekonzerns statt, betonte Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin ist von dem damit verbundenen Potenzial überzeugt. Die Wachstumsrate im US-Behandlungsmarkt könne mittelfristig gesteigert werden. Kurzfristig jedoch könne FMC unter Gegenwind bei den Margen leiden./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44.65 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
41.87 €
|
Abst. Kursziel*:
6.64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
41.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.54%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
15.07.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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15.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.ch)
|
15.07.26
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38.56
|1.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|
Jefferies & Company Inc.
Nutrien Hold
|12:35
|
Bernstein Research
Fresenius Medical Care Market-Perform
|12:34
|
JP Morgan Chase & Co.
Knorr-Bremse Neutral
|12:33
|
JP Morgan Chase & Co.
ASML NV Overweight
|11:20
|
UBS AG
Schaeffler Neutral
|11:06
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rio Tinto Hold
|11:05
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASML NV Buy