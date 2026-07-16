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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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16.07.2026 12:35:36

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

Fresenius Medical Care
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung von Fresenius Medical Care (FMC) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44,65 Euro gestartet. Mit der Markteinführung eines Geräts für die Hochvolumen-Hämodiafiltration finde die größte Produkteinführung in der Geschichte des Dialysekonzerns statt, betonte Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin ist von dem damit verbundenen Potenzial überzeugt. Die Wachstumsrate im US-Behandlungsmarkt könne mittelfristig gesteigert werden. Kurzfristig jedoch könne FMC unter Gegenwind bei den Margen leiden./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.65 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
41.87 € 		Abst. Kursziel*:
6.64%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
41.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
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12:35 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
22.06.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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