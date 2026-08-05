Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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05.08.2026 13:34:45
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Zalando-Aktie
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Zalando-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Georgina Johanan.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht drei Gründe für ihre Vorsicht. An erster Stelle hob sie die Kombination aus steigenden Lagerbeständen und einer schwächelnden Absatzentwicklung im Grosshandelsgeschäft hervor.
Aktienbewertung im Detail: Die Zalando-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 13:18 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1.9 Prozent auf 24.75 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 29.29 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 773’482 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2.3 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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