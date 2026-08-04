Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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05.08.2026 12:40:36
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht drei Gründe für ihre Vorsicht. An erster Stelle hob sie die Kombination aus steigenden Lagerbeständen und einer schwächelnden Absatzentwicklung im Großhandelsgeschäft hervor./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.85 €
|
Abst. Kursziel*:
28.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.14%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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