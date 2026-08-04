Zalando 23.19 CHF -1.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan nannte am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht drei Gründe für ihre Vorsicht. An erster Stelle hob sie die Kombination aus steigenden Lagerbeständen und einer schwächelnden Absatzentwicklung im Großhandelsgeschäft hervor./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:32 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.