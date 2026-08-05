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Eli Lilly-Aktie beflügelt: Prognose nach starkem Quartal erneut angehoben

Eli Lilly-Aktie beflügelt: Prognose nach starkem Quartal erneut angehoben

Der US-Pharmakonzern Lilly hebt nach einem starken zweiten Quartal seine Prognose weiter an.

Eli Lilly
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So soll der Erlös im laufenden Jahr nun auf 85 bis 87 Milliarden US-Dollar (73,8 bis 75,5 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Erst Ende April hatte der Konzern die Prognose auf 82 bis 85 Milliarden erhöht. Vor allem das Diabetesmittel Mounjaro und ein unerwartet starkes Geschäft mit dem Gewichtssenker Zepbound trieben das Wachstum beim Arzneimittelhersteller an. Die Eli Lilly-Aktie zog vorbörslich an der NYSE zuletzt um 4,84 Prozent an auf 1'169,87 US-Dollar.

Der Konzernumsatz kletterte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte auf knapp 23 Milliarden Dollar. Analysten hatten weniger erwartet. Die neue Abnehmpille Foundayo, auf der aktuell die Augen aller Analysten wegen des Konkurrenzkampfes mit dem dänischen Hersteller Novo Nordisk gerichtet sind, kam auf knapp 100 Millionen Dollar.

Unter dem Strich schwoll der Gewinn insgesamt um ein Viertel auf 7,1 Milliarden Dollar an. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich zugleich um 33 Prozent auf 8,38 Dollar. Für diese Kennziffer engte Lilly nun die Jahresprognose auf 35,50 bis 36,50 Dollar ein - zwei Dollar mehr als bisher am unteren Ende der Spanne und nur leicht weniger am oberen Ende.

/tav/jha/

INDIANAPOLIS (awp international)

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