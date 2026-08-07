Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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07.08.2026 18:43:18
Boeing Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing nach Juli-Auslieferungszahlen von 268 auf 267 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Flugzeugauslieferungen stiegen und ein positiver Free Cashflow habe überrascht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht darin den Erholungskurs des Flugzeugbauers bestätigt./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Boeing Co. Kaufen
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Unternehmen:
Boeing Co.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 232.42
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 234.49
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Czerwensky
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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