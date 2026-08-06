McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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06.08.2026 11:49:00
Wie Experten die McDonald's-Aktie im Juli einstuften
So haben Experten die McDonald's-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Im Juli 2026 haben 8 Experten die McDonald's-Aktie analysiert.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der McDonald's-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 326,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von McDonald's auf 270,64 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|305,00 USD
|12,70
|28.07.2026
|UBS AG
|340,00 USD
|25,63
|27.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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16:29
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06.08.26
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05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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04.08.26
|McDonald's-Aktie steigt dennoch: Wachstum bleibt hinter Erwartungen (AWP)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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