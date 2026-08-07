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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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07.08.2026 18:43:06

Novo Nordisk Halten

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk von 299 auf 315 dänischen Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Elmar Kraus attestierte dem Pharmakonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine hohe Dynamik im Geschäft mit Abnehmmedikamenten. Er verwies aber zugleich auf drastische US-Listenpreissenkungen ab 2027, die das langfristige Umsatz- und Ertragspotenzial im Kernmarkt USA erheblich relativierten./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten
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Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
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