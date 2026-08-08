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08.08.2026 16:16:00
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Sollten Sie keinen Bedarf mehr verspüren, den Messenger WhatsApp zu nutzen, können Sie die App und den dazugehörigen Account deinstallieren beziehungsweise löschen.
Wie Sie den Lösch- oder den Deinstallationsvorgang vornehmen und was es dabei zu beachten gilt, wird im Folgenden erläutert.
Deinstallieren oder Account löschen
Zunächst muss der Unterschied zwischen dem Löschen des Accounts und der schlichten Deinstallation der App herausgestellt werden.
Während die Deinstallation zwar die App vom Smartphone oder Tablet entfernt und das Empfangen und Senden von Nachrichten somit unmöglich macht, bleibt das Benutzerkonto bestehen. Das heisst, personenbezogene Informationen und Daten bleiben erhalten. Nur wenn der Account gelöscht wird, werden im Zuge dessen alle damit verbundenen Daten ebenfalls gelöscht und können auch im Nachhinein nicht mehr abgerufen werden.
Allerdings dauert es bis zu 90 Tage, bevor die hinterlegten Informationen und Dateien endgültig vom WhatsApp-Server entfernt werden, wobei sich WhatsApp vorbehält, die Informationen zur Person sowie weitere Daten unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht zu löschen.
So funktioniert der Deinstallations- und Löschvorgang
Sollten Sie sich für die schlichte Deinstallation der App entscheiden, da Sie möglicherweise in Zukunft auf die Daten zurückgreifen möchten, sollten Sie zunächst den Chatverlauf inklusive Dateien und Bildern in der Cloud speichern. Sowohl bei iOS als auch bei Android kann das Backup über die Menüpunkte "Chats -> Chat-Backup -> Backup jetzt erstellen" durchgeführt werden.
Sobald das Backup fertig geladen wurde, können Sie die App über den Home-Screen deinstallieren. Dafür muss einfach lange auf das App-Symbol gedrückt werden, bis die entsprechende Option zum Deinstallieren der App erscheint.
Wer es bevorzugt, seinen Account endgültig zu löschen, muss dies vor der Deinstallation der Applikation entscheiden, ein Backup muss in diesem Fall nicht zwangsläufig durchgeführt werden. Es werden alle Nachrichten und Informationen gelöscht. Diese können im Nachgang auch nicht mehr reproduziert werden.
Der Löschvorgang des Accounts funktioniert wie folgt:
Innerhalb der App müssen die Menüpunkte ‘Einstellungen -> Account -> Meinen Account löschen‘ aufgerufen werden. Dann erscheint eine Aufforderung die verwendete Handynummer als Bestätigung einzutippen. Sobald diese Aktion bestätigt wird, ist der Account gelöscht.
Henry Ely / Redaktion finanzen.ch
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