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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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07.08.2026
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07.08.2026 17:20:35

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen

SUSS MicroTec
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der starke Auftragseingang des Halbleiterzulieferers sichere zwar eine bessere Berechenbarkeit der Umsatzentwicklung bis weit in das kommende Jahr hinein, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem seien neue Produktlinien etwa in den Bereichen Waferreinigung und Projektionsscanner gut angelaufen und diversifizierten das Produktportfolio. Allerdings spreche die anhaltende Bewertungskompression im gesamten Sektor noch nicht für ein attraktives Wiedereinstiegsniveau./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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