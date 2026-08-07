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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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07.08.2026
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07.08.2026 20:25:41

Tesla Hold

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 400 auf 350 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Angesichts der enttäuschenden operativen Gewinnentwicklung habe er seine Ertragsschätzung für den Hersteller von Elektrofahrzeugen um mehr als ein Drittel gekappt, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil geht der Experte nach wie vor von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Fusion mit dem ebenfalls von Elon Musk kontrollierten Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX aus. Ungeachtet der Dementis Musk sei eine Ausgliederung des China-Geschäfts von Tesla sinnvoll, wenn dies eine Fusion erleichtere./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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