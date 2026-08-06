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Buy, hold, sell? 06.08.2026 12:33:00

So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.

Microsoft
405.57 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.

27 Experten raten die Microsoft-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,33 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 464,72 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG525,00 USD12,9731.07.2026
DZ BANK--31.07.2026
JP Morgan Chase & Co.550,00 USD18,3530.07.2026
RBC Capital Markets640,00 USD37,7230.07.2026
UBS AG480,00 USD3,2927.07.2026
Jefferies & Company Inc.575,00 USD23,7321.07.2026
Deutsche Bank AG550,00 USD18,3520.07.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4696 18.12.2026 155495003
Long 12.3362 19.03.2027 157051463
Long 21.4404 18.12.2026 151638387
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6194 12.80 159380619
Long 11.6312 6.14 158786652
Long 14.8034 4.16 158786651
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2744 9.68 159437128
Short 8.6616 7.53 157052415
Short 12.7302 3.97 157052414
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.68 117915918
Long 10 -27.08 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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