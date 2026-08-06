So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein

Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.

27 Experten raten die Microsoft-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,33 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 464,72 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 525,00 USD 12,97 31.07.2026 DZ BANK - - 31.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 550,00 USD 18,35 30.07.2026 RBC Capital Markets 640,00 USD 37,72 30.07.2026 UBS AG 480,00 USD 3,29 27.07.2026 Jefferies & Company Inc. 575,00 USD 23,73 21.07.2026 Deutsche Bank AG 550,00 USD 18,35 20.07.2026

Redaktion finanzen.ch