Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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06.08.2026 12:33:00
So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.
Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.
27 Experten raten die Microsoft-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,33 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 464,72 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|525,00 USD
|12,97
|31.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|550,00 USD
|18,35
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|37,72
|30.07.2026
|UBS AG
|480,00 USD
|3,29
|27.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|575,00 USD
|23,73
|21.07.2026
|Deutsche Bank AG
|550,00 USD
|18,35
|20.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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