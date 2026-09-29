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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

59.90
CHF
2.80
CHF
4.90 %
09:01:49
SWX
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30.09.2026 10:33:31

Fraport Hold

Fraport
58.87 CHF 0.89%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkomentar./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
61.05 € 		Abst. Kursziel*:
-1.72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.85%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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