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Marktbericht 22.09.2026 15:58:14

MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagnachmittag

MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagnachmittag

Der MDAX befindet sich derzeit im Aufwind.

Talanx
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Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.36 Prozent auf 31’668.18 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 347.314 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.036 Prozent auf 31’253.18 Punkte an der Kurstafel, nach 31’241.96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31’169.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31’775.66 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 32’110.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, stand der MDAX bei 32’574.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30’153.71 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2.22 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Fraport (+ 5.36 Prozent auf 63.85 EUR), Salzgitter (+ 4.65 Prozent auf 52.85 EUR), Nemetschek SE (+ 4.64 Prozent auf 63.15 EUR), Lufthansa (+ 3.92 Prozent auf 7.96 EUR) und thyssenkrupp (+ 3.80 Prozent auf 15.29 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil United Internet (-1.84 Prozent auf 26.72 EUR), freenet (-1.31 Prozent auf 24.18 EUR), CTS Eventim (-1.16 Prozent auf 55.50 EUR), RENK (-1.07 Prozent auf 41.51 EUR) und Talanx (-1.07 Prozent auf 120.40 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’893’868 Aktien gehandelt. Mit 40.275 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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