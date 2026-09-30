Analysten sehen bei Fraport-Aktie Potenzial

Die Fraport-Aktie wurde im September 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten raten die Fraport-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Fraport mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 75,86 EUR für die Fraport-Aktie, was einem Anstieg von 13,86 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 62,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 60,00 EUR -3,23 30.09.2026 Bernstein Research 75,00 EUR 20,97 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 81,00 EUR 30,65 23.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 81,00 EUR 30,65 15.09.2026 Warburg Research 68,00 EUR 9,68 11.09.2026 Jefferies & Company Inc. 85,00 EUR 37,10 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 81,00 EUR 30,65 08.09.2026

Redaktion finanzen.ch