Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Fraport-Aktie Potenzial
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Fraport-Aktie abgegeben.
Die Fraport-Aktie wurde im September 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Experten raten die Fraport-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Fraport mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 75,86 EUR für die Fraport-Aktie, was einem Anstieg von 13,86 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 62,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|-3,23
|30.09.2026
|Bernstein Research
|75,00 EUR
|20,97
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|81,00 EUR
|30,65
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|81,00 EUR
|30,65
|15.09.2026
|Warburg Research
|68,00 EUR
|9,68
|11.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 EUR
|37,10
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|81,00 EUR
|30,65
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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