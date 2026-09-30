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Aktienprognosen 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen bei Fraport-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Fraport-Aktie Potenzial

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Fraport-Aktie abgegeben.

Fraport
58.15 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Die Fraport-Aktie wurde im September 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten raten die Fraport-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Fraport mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 75,86 EUR für die Fraport-Aktie, was einem Anstieg von 13,86 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 62,00 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG60,00 EUR-3,2330.09.2026
Bernstein Research75,00 EUR20,9724.09.2026
JP Morgan Chase & Co.81,00 EUR30,6523.09.2026
JP Morgan Chase & Co.81,00 EUR30,6515.09.2026
Warburg Research68,00 EUR9,6811.09.2026
Jefferies & Company Inc.85,00 EUR37,1011.09.2026
JP Morgan Chase & Co.81,00 EUR30,6508.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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