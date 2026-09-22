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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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Kursentwicklung im Fokus 22.09.2026 17:58:18

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels

Der MDAX verbuchte am Dienstag Zuwächse.

DWS Group
68.82 CHF -1.65%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1.01 Prozent fester bei 31’558.43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 347.314 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.036 Prozent stärker bei 31’253.18 Punkten in den Handel, nach 31’241.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31’169.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31’775.66 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 32’110.41 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 32’574.46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’153.71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.87 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Fraport (+ 5.20 Prozent auf 63.75 EUR), AUMOVIO (+ 4.66 Prozent auf 37.05 EUR), Evonik (+ 4.29 Prozent auf 17.98 EUR), thyssenkrupp (+ 3.97 Prozent auf 15.32 EUR) und Nordex (+ 3.87 Prozent auf 41.90 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen United Internet (-4.34 Prozent auf 26.04 EUR), flatexDEGIRO (-2.86 Prozent auf 31.20 EUR), RENK (-2.11 Prozent auf 41.08 EUR), freenet (-1.96 Prozent auf 24.02 EUR) und DWS Group GmbH (-1.81 Prozent auf 73.15 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5’332’817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40.275 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.33 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.94 SSBLXU
Short 14’819.74 13.82 S3PBUU
Short 15’372.26 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’953.39 22.09.2026 17:30:09
Long 13’359.28 19.38 SWBZHU
Long 13’080.71 13.96 S4BF7U
Long 12’501.31 8.86 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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