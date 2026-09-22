DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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22.09.2026 17:58:18
Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
Der MDAX verbuchte am Dienstag Zuwächse.
Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1.01 Prozent fester bei 31’558.43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 347.314 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.036 Prozent stärker bei 31’253.18 Punkten in den Handel, nach 31’241.96 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31’169.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31’775.66 Punkten.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 32’110.41 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 32’574.46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’153.71 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.87 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Fraport (+ 5.20 Prozent auf 63.75 EUR), AUMOVIO (+ 4.66 Prozent auf 37.05 EUR), Evonik (+ 4.29 Prozent auf 17.98 EUR), thyssenkrupp (+ 3.97 Prozent auf 15.32 EUR) und Nordex (+ 3.87 Prozent auf 41.90 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen United Internet (-4.34 Prozent auf 26.04 EUR), flatexDEGIRO (-2.86 Prozent auf 31.20 EUR), RENK (-2.11 Prozent auf 41.08 EUR), freenet (-1.96 Prozent auf 24.02 EUR) und DWS Group GmbH (-1.81 Prozent auf 73.15 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5’332’817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40.275 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.33 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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12:26
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|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
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|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
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