Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0.23 Prozent auf 31’603.74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349.978 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.358 Prozent auf 31’642.74 Punkte an der Kurstafel, nach 31’529.91 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31’686.59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31’598.84 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1.09 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der MDAX 32’110.41 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 32’129.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der MDAX bei 30’265.43 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.01 Prozent aufwärts. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 2.17 Prozent auf 78.98 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.09 Prozent auf 90.25 EUR), AIXTRON SE (+ 1.70 Prozent auf 37.01 EUR), RENK (+ 1.67 Prozent auf 41.76 EUR) und Nemetschek SE (+ 1.62 Prozent auf 62.70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Siltronic (-2.66 Prozent auf 80.55 EUR), KRONES (-2.33 Prozent auf 109.20 EUR), AUMOVIO (-1.21 Prozent auf 36.60 EUR), Fraport (-1.10 Prozent auf 63.05 EUR) und Sartorius vz (-1.07 Prozent auf 250.30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 325’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40.621 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.48 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch